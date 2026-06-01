TÜİK 2026 ilk çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı! Türkiye ekonomisi yüzde 2,5 büyüdü

Yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi, piyasa analistlerinin yüzde 2,7 olan büyüme beklentisinin hafif altında kalarak yüzde 2,5 oranında büyüme kaydetti.

İşte TL ve Dolar bazında Türkiye ekonomisinin toplam büyüklüğü, lokomotif sektörlerin performans grafiği ve tüketim harcamalarının tüm detayları:

Türkiye Ekonomisinin Devasa Büyüklüğü Rakamlara Yansıdı

Cari fiyatlarla üretim yöntemiyle hesaplanan GSYH tahmini, 2026 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35,7 oranında bir artış gösterdi. Bu artışla birlikte;

TL Bazında GSYH: Yılın ilk 3 ayında 16 trilyon 999 milyar 977 milyon TL olarak gerçekleşti.

Dolar Bazında GSYH: Cari fiyatlarla ilk çeyrek ekonomik değeri 389 milyar 598 milyon Dolar olarak kayıtlara geçti.

Çeyreklik ve Takvim Etkisi: Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe (2025 son çeyreği) göre yüzde 0,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış endeks ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,6'lık büyüme gösterdi.

Sektörlerin İlk Çeyrek Karnesi: Bilgi Ve İletişim Uçtu, Sanayi Çakıldı

GSYH'yi oluşturan ekonomik faaliyetler incelendiğinde, sektörlerin yıllık bazda zincirlenmiş hacim endeksi artış ve azalış oranları şu şekilde şekillendi:

Bilgi ve İletişim Faaliyetleri: Yüzde 9,5 artışla ilk çeyreğin lideri oldu.

Diğer Hizmet Faaliyetleri: Yüzde 5,2 büyüdü.

Tarım Sektörü: Yüzde 4,6 artış kaydederek pozitif performans gösterdi.

Ticaret, Ulaştırma, Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri: Yüzde 3,7 büyüdü.

Finans ve Sigorta Faaliyetleri: Yüzde 3,5 artış gösterdi.

İnşaat Sektörü: Yüzde 3,2 büyüme kaydetti.

Gayrimenkul Faaliyetleri: Yüzde 3,0 artış sergiledi.

Ürün Üzerindeki Vergiler (Eksi Sübvansiyonlar): Yüzde 2,0 arttı.

Mesleki, İdari ve Destek Hizmetleri: Yüzde 1,9 büyüme yaşadı.

Kamu Yönetimi, Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler: Yüzde 1,8 artış gösterdi.

Sanayi Sektörü (Kritik Düşüş): Üretimin kalbi olan sanayi sektörü, ilk çeyrekte yüzde 0,8 oranında azalarak daralma yaşadı ve negatif ayrışan tek ana sektör oldu.

Tüketim Harcamaları Hız Kesmedi: Vatandaş Yüzde 4,8 Daha Fazla Harcadı

Ekonominin büyümesinde hanehalkı tüketiminin etkisi ilk çeyrekte de hissedildi. İç ve dış talep dengesini gösteren harcama kalemlerindeki durum şöyle:

Vatandaşın Tüketimi: Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2026'nın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4,8 arttı.

Devletin Harcamaları: Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 2,1 artış gösterdi.

Yatırımlar (Gayrisafi Sabit Sermaye Oluşumu): Yüzde 3,0 oranında artış kaydetti.

İşgücü Ödemeleri Ve Gelir Dağılımındaki Son Durum

İşgücü Ödemeleri: Çalışanlara yapılan işgücü ödemeleri, 2026 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35,9 oranında yükseldi.

Şirket Karlılıkları (Net İşletme Artığı/Karma Gelir): Cari fiyatlarla yüzde 34,4 oranında artış gösterdi.

Katma Değerden Alınan Pay: İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı, geçen yılın ilk çeyreğindeki seviyesini koruyarak yüzde 42,7 oldu. Buna karşılık, sermayenin ve şirketlerin payını gösteren net işletme artığı/karma gelirin payı ise geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 36,3 seviyesinden 2026 yılı ilk çeyreğinde yüzde 35,8'e geriledi.