TÜİK açıkladı: Ekim'de kış alışverişi faturası kabardı, işte fiyatı en çok artan ürünler
TÜİK'in ekim ayı verileri, mevsim geçişinin etiketlere sert yansıdığını ortaya koydu; gardırop yenileme maliyetleri fırlarken, ulaşım ve gıda kalemlerindeki bazı düşüşler ve artışlar dikkat çekti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan tüketici fiyatları bazındaki verilere göre, ekim ayında fiyatı en yüksek artışı gösteren ürün yüzde 15,18 ile "erkek giyim" oldu.
Kış sezonunun açılmasıyla birlikte, bu kategoriyi yakından izleyen "kadın giyim" yüzde 13,91'lik artışla ikinci, "çocuk giyim" ise yüzde 13,83'lük artışla üçüncü sıraya yerleşti.
Giyim sektöründeki bu tırmanış ayakkabı fiyatlarına da sıçradı. "Kadın ayakkabısı" fiyatları ekimde yüzde 10,51 artarken, "çocuk ve bebek ayakkabısı" fiyatları da yüzde 9,52 oranında yükseldi.
MUTFAK VE ŞEHİR İÇİ ULAŞIMDA ARTIŞ SÜRDÜ
Giyimin yanı sıra gıda ve hizmet sektöründe de önemli artışlar kaydedildi. Mevsimsel etkilerin görüldüğü "taze sebzeler (patates hariç)" yüzde 13,77 ile ayın en çok zamlananları arasında yer aldı.
Listede öne çıkan diğer ürünler ise yüzde 11,4 ile "toz kakao", yüzde 8,7 ile "taksi ile şehir içi yolcu taşımacılığı", yüzde 7,83 ile "makarna çeşitleri" ve yüzde 6,93 ile "pirinç" oldu.
Geçtiğimiz ay fiyatı en fazla düşen ürün ise şaşırttı. "Evcil hayvanlar ile ilgili ürünler" kategorisi, yüzde 8,74'lük bir düşüşle ekim ayının en çok ucuzlayan kalemi olarak belirlendi.
ULAŞIMDA ÇİFT YÖNLÜ HAREKET
Ekim ayında ulaşım maliyetleri zıt bir tablo çizdi. Taksi ücretleri en çok artanlar listesine girerken, "kara yoluyla şehirler arası yolcu taşımacılığı" yüzde 7,62 oranında ucuzladı. Benzer şekilde "hava yoluyla yolcu taşımacılığı" da yüzde 7,27'lik bir düşüş kaydetti.
Ayın ucuzlayan diğer ürünleri arasında yüzde 4,61 ile "dondurma", yüzde 4,01 ile "çeşitli küçük aksesuarlar (pil, ampul vb.)" ve yüzde 2,79 ile "otel, pansiyon vb. yerlerde konaklama hizmetleri" yer aldı.
Fiyatı gerileyen diğer kalemler ise yüzde 1,85 ile "patates", yüzde 1,71 ile "sağlık sigortası", yüzde 1,28 ile "kişisel ulaştırma araçları ile ilgili diğer hizmetler (köprü ve otoban geçiş ücretleri dahil)" ve yüzde 1,19 ile "taze meyveler" olarak sıralandı.