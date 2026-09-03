TÜİK açıkladı! Eylül 2026 kira zam tavanı belli oldu: Ev ve iş yeri kiralarına en fazla ne kadar zam yapılacak?

Ağustos ayında TÜFE aylık yüzde 1,84 artarken yıllık bazda yüzde 31,51 olarak gerçekleşti. Türk Borçlar Kanunu kapsamında kira artışlarında baz alınan 12 aylık TÜFE ortalaması ise yüzde 31,79 oldu. Bu kapsamda eylül ayında yenilenecek konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerine en fazla yüzde 31,79 oranında zam uygulanabilecek.

EYLÜL AYINDA KİRA ARTIŞI HAFİF GERİLEDİ

Ağustos ayında sözleşmesini yenileyen kiracılar için tavan oran yüzde 31,90 olarak kayıtlara geçmişti. Dezenflasyon sürecinin yansımasıyla birlikte eylül ayı tavan artış oranı 0,11 puan gerileyerek yüzde 31,79 seviyesine indi. Ev sahipleri, taraflar arasında daha düşük bir oran kararlaştırılmadığı sürece bu yasal sınırın üzerinde artış talep edemeyecek.

SON 11 AYIN KİRA ARTIŞ ORANLARI TABLOSU

Ekim 2025: %38,36

Kasım 2025: %37,15

Aralık 2025: %35,91

Ocak 2026: %34,88

Şubat 2026: %33,98

Mart 2026: %33,39

Nisan 2026: %32,82

Mayıs 2026: %32,43

Haziran 2026: %32,24

Temmuz 2026: %32,03

Ağustos 2026: %31,90

Eylül 2026: %31,79