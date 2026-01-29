TÜİK açıkladı: İşsizlikte 0,8 puanlık düşüş, işte son veriler...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hanehalkı İşgücü Araştırması'nın 2025 yılı Aralık ayı sonuçlarını yayımladı. Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, aralık ayında işsizlik oranı bir önceki aya kıyasla 0,8 puan azaldı. Bu düşüşle birlikte genel işsizlik yüzde 7,7 seviyesine geriledi.

Sayısal verilere bakıldığında, 15 ve daha yukarı yaştaki işsiz sayısı aralık ayında bir önceki aya göre 286 bin kişi azalarak 2 milyon 736 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

TÜİK verilerine göre işsizlik oranlarında cinsiyet dağılımı da belli oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,3 seviyesinde seyrederken, kadınlarda bu oran yüzde 10,5 olarak tahmin edildi.

İstihdam tarafında ise sınırlı bir düşüş gözlendi. İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 42 bin kişi azalarak 32 milyon 685 bin kişiye indi. İstihdam oranı ise herhangi bir değişim göstermeyerek yüzde 49,1 seviyesinde kaldı. Bu oran erkeklerde yüzde 66,8, kadınlarda yüzde 31,7 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILIMDA DÜŞÜŞ GÖZLENDİ

Aralık ayında işgücü piyasasında daralma yaşandı. İşgücü, bir önceki aya göre 328 bin kişi azalarak 35 milyon 421 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalışla yüzde 53,2 olarak belirlendi. İşgücüne katılma oranı cinsiyete göre incelendiğinde; erkeklerde yüzde 71,3, kadınlarda ise yüzde 35,5 olduğu görüldü.

GENÇ NÜFUSTA RAKAMLAR GERİLEDİ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 14,1 seviyesine indi. Bu yaş grubundaki işsizlik oranı cinsiyet bazında değerlendirildiğinde; erkeklerde yüzde 12,0, kadınlarda ise yüzde 18,2 olarak tahmin edildi.

ÇALIŞMA SÜRELERİ ARTTI, ATIL İŞGÜCÜ AZALDI

İstihdam edilenlerin referans döneminde işbaşında olanlarının haftalık ortalama fiili çalışma süresi, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak bir önceki aya göre 0,8 saat artış gösterdi ve 43,1 saate ulaştı.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 28,6 oldu. Detaylara bakıldığında, zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,1 iken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 19,5 olarak hesaplandı.