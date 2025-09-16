TÜİK açıkladı: Konut satış verileri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2025 konut satış istatistiklerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2025 konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışı sayısı, Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,8 artış göstererek 143 bin 319’a yükseldi.

İstanbul, 21 bin 814 konut satışıyla Ağustos ayında en çok satışın gerçekleştiği il oldu. İstanbul’u 12 bin 419 konutla Ankara ve 7 bin 695 konutla İzmir takip etti.

EN AZ KONUT ARDAHAN’DA SATILDI

Konut satışlarının en az olduğu iller ise 49 konutla Ardahan, 105 konutla Bayburt ve 138 konutla Tunceli olarak belirlendi.

Konut satışlarındaki bu artış, piyasa uzmanlarının dikkatini çekerken, yatırımcılar ve ev almak isteyenler “Konut fiyatları yükselecek mi?” sorusunu gündeme getiriyor.

tüik verileri
