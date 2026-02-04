TÜİK açıkladı: Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon %2,88 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin mevsim etkisinden arındırılmış tüketici fiyat endeksi (TÜFE) rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, aylık bazdaki fiyat artışları hız kesmek bir yana, önceki döneme kıyasla ivme kazandı. Özellikle genel TÜFE verisindeki belirgin yükseliş raporda öne çıkan detay oldu.

GENEL ENDEKSTE SERT ARTIŞ

TÜİK'in detaylandırdığı verilere göre, mevsim etkisinden arındırılmış genel TÜFE ocak ayında yüzde 2,88 oranında artış kaydetti. Bir önceki ay yüzde 1,65 seviyesinde kalan artış oranının, ocak ayında neredeyse iki katına yaklaşması dikkat çekti.

ÇEKİRDEK GÖSTERGELERDE İVME YUKARI DÖNDÜ

Enflasyonun ana eğilimini yansıtan çekirdek göstergelerde de tablo değişmedi. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altının hariç tutulduğu B endeksi, ocak ayında aylık bazda yüzde 2,50 yükseldi. Bu oran, bir önceki ay kaydedilen yüzde 1,94'lük artışın üzerinde gerçekleşti.

Benzer şekilde; enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler, tütün ürünleri ve altın hariç hesaplanan C endeksi de yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Bir önceki ay yüzde 2,05 artan C endeksi, ocak ayında yüzde 2,45'lik bir artış oranına ulaştı.