TÜİK açıkladı: Şubat ayı ekonomik güven endeksi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) paylaştığı Şubat ayı verilerine göre, ekonomik güven endeksi yüzde 1,4 artış göstererek 100,7 seviyesine ulaştı. Genel artış tablosunda perakende ticaret öne çıkarken, inşaat sektöründe düşüş kaydedildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
TÜİK açıkladı: Şubat ayı ekonomik güven endeksi belli oldu
Yayınlanma: Güncellenme:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi raporunu yayımladı.

Resmi verilere göre, Ocak ayında 99,4 olarak ölçülen ekonomik güven endeksi, Şubat ayında ivme kazandı. Endeks, bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 oranında yükseliş göstererek 100,7 değerine ulaştı.

TÜKETİCİ VE REEL KESİMDE ARTIŞ EĞİLİMİ

Açıklanan alt endeks verilerinde de büyük ölçüde pozitif bir tablo ortaya çıktı. Şubat ayında tüketici güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,3 oranında yükselerek 85,7 değerini aldı. Benzer şekilde reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi de yüzde 1,1 oranında artışla 104,1 puan olarak kayıtlara geçti.

Sektörel güven endeksleri incelendiğinde, hizmet sektörü güven endeksinin Ocak ayındaki seviyesini koruduğu ve değişim göstermeyerek 113,8 değerinde sabit kaldığı belirlendi.

En yüksek oransal artış ise perakende ticaret sektöründe yaşandı; bu endeks yüzde 2,9 oranında artarak 115,9 değerine ulaştı. Verilerdeki tek gerileme inşaat alanında gerçekleşti. İnşaat sektörü güven endeksi, Şubat ayında yüzde 2,1 oranında azalarak 83,9 puana düştü.

Miras işlemi için aranıyordu: Kayıp kadının kemikleri eski eniştenin bahçesinde bulunduMiras işlemi için aranıyordu: Kayıp kadının kemikleri eski eniştenin bahçesinde bulunduYurt
Şampiyonlar Ligi'nde Osimhen fırtınası: Galatasaray tarihine geçtiŞampiyonlar Ligi'nde Osimhen fırtınası: Galatasaray tarihine geçtiSpor
TÜİK
Günün Manşetleri
Şubat ayı ekonomik güven endeksi belli oldu
MSB'den İran açıklaması
Silivri'de fabrika yangını!
Bakan Gürlek'ten yasa dışı bahis ve şike açıklaması
İzmir, Trabzon ve Mersin'de 18 gözaltı
Havalimanında uyuşturucu sevkiyatı
Öğrencilere ‘selefi yemini' ettirildi
İstanbul Valiliği saat vererek uyardı
İzmir'de yasa dışı bahis operasyonu
Rekabet Kurumu'ndan 19 özel okula soruşturma
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
En yüksek mevduat faizi hangi bankada? En yüksek mevduat faizi hangi bankada?
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
Bebek ismi tartışması kanlı bitti Bebek ismi tartışması kanlı bitti
Yeraltı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı nereden izlenir? Yeraltı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı nereden izlenir?