TÜİK açıkladı: Şubat ayı ekonomik güven endeksi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi raporunu yayımladı.

Resmi verilere göre, Ocak ayında 99,4 olarak ölçülen ekonomik güven endeksi, Şubat ayında ivme kazandı. Endeks, bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 oranında yükseliş göstererek 100,7 değerine ulaştı.

TÜKETİCİ VE REEL KESİMDE ARTIŞ EĞİLİMİ

Açıklanan alt endeks verilerinde de büyük ölçüde pozitif bir tablo ortaya çıktı. Şubat ayında tüketici güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,3 oranında yükselerek 85,7 değerini aldı. Benzer şekilde reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi de yüzde 1,1 oranında artışla 104,1 puan olarak kayıtlara geçti.

Sektörel güven endeksleri incelendiğinde, hizmet sektörü güven endeksinin Ocak ayındaki seviyesini koruduğu ve değişim göstermeyerek 113,8 değerinde sabit kaldığı belirlendi.

En yüksek oransal artış ise perakende ticaret sektöründe yaşandı; bu endeks yüzde 2,9 oranında artarak 115,9 değerine ulaştı. Verilerdeki tek gerileme inşaat alanında gerçekleşti. İnşaat sektörü güven endeksi, Şubat ayında yüzde 2,1 oranında azalarak 83,9 puana düştü.