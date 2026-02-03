TÜİK açıkladı: Yılın ilk enflasyon verisi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaştı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yılın ilk ayında yüzde 4,84 oranında artış gösterdi. Bu artışla birlikte yıllık enflasyon yüzde 30,65 seviyesine ulaştı.

TAHMİNLERİN ÜZERİNDE GELDİ

Açıklanan veriler, piyasa beklentilerinin üzerinde bir tablo ortaya koydu. Ekonomistlerin ocak ayına dair beklentisi, TÜFE'nin yüzde 4,21 oranında artacağı ve yıllık bazda enflasyonun yüzde 29,86 seviyesine ineceği yönündeydi. Ancak gerçekleşen rakamlar, bu öngörüleri aştı.

Rapor kapsamında gelecek dönem öngörülerine de yer verildi. Ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması, ocak ayı itibarıyla yüzde 23,73 olarak belirlendi.

Bir önceki döneme bakıldığında ise aralık ayı enflasyonu beklentilerin altında kalarak yüzde 0,89 oranında artış göstermiş, 2025 yılı enflasyonu ise yüzde 30,89 olarak hesaplanmıştı.