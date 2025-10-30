TÜİK enflasyon hesabını yeniliyor! Artık böyle hesaplanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temel yıl güncellemesi ve hesaplama sisteminde değişiklik yapılacağını açıkladı. Yeni yöntem Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek.

TÜİK’ten yapılan açıklamada, Avrupa Komisyonu kararları gereğince Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin tamamında Ocak 2026'dan itibaren TÜFE temel yılının “2025=100” olarak güncelleneceği belirtildi.

Üye ülkeler tarafından, amaca göre bireysel tüketim harcamaları sınıflamasının en güncel sürümü olan ECOICOP v2’nin kullanılmaya başlanacağı ifade edildi. Açıklamada, “Ayrıca TÜFE ağırlıkları ana kaynağının ulusal hesaplar hanehalkı nihai tüketim harcamaları olması zorunlu tutulmaktadır. AB'ye uyum çerçevesinde TÜFE hesaplama yöntemindeki bu kapsamlı değişikliklerin tamamı, TÜİK tarafından birlik üyesi ülkelerle eş zamanlı olarak Ocak 2026'dan itibaren uygulanacaktır.” denildi.

MANŞET ENFLASYONDA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

TÜİK, bu kapsamda yürütülen uyum çalışmalarının son iki yıldır planlı şekilde sürdüğünü belirtti. Açıklamada, “TÜFE’de halen kullanılmakta olan ‘2003=100’ temel yılı, ‘2025=100’ olarak güncellenecektir. Mevcut TÜFE tarihsel serisi, zincir endeks yapısı korunarak yeni sınıflama ile yeniden yapılandırılmış şekilde kamuoyuna sunulacaktır. Bu işlem, endeksin yeniden oluşturulmasını değil, mevcut tarihsel verilerin yeni sınıflama yapısına uygun biçimde gruplanmasını ifade etmektedir. Bu nedenle manşet enflasyon göstergelerinde herhangi bir değişiklik olmayacak, yalnızca bazı alt endekslerde sınıflama değişiminden kaynaklı farklılıklar görülebilecektir.” ifadelerine yer verildi.

YENİ AĞIRLIK SİSTEMİ GELİYOR

Halihazırda TÜFE’de kullanılan tüm harcama düzeylerinde ağırlıkların ana kaynağının Hane halkı Bütçe Anketi olduğuna işaret eden kurum, yeni dönemde grup düzeyindeki ağırlıkların ulusal hesaplar verilerinden elde edileceğini bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yeni TÜFE serisinde grup düzeyindeki ağırlıklar, hanehalkı tüketim eğilimlerini daha kapsamlı ve güncel biçimde yansıtan ulusal hesaplar hanehalkı nihai tüketim harcamaları verilerinden elde edilecektir. Alt düzey ağırlıklar ise Hanehalkı Bütçe Anketi ile belirlenmeye devam edecektir. Bu yapı sayesinde, endeksin hem bütünsel hem de ayrıntılı tüketim kalıplarını daha iyi yansıtması hedeflenmektedir.”

TÜİK, uygulanacak yöntemsel değişikliklerin tüm ayrıntılarının Ocak 2026 TÜFE haber bülteniyle kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.