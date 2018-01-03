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TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı

Aralık'ta yüzde 0,69 artan enflasyon, yıllık yüzde 11,92 ile son 14 yılın zirvesini gördü. Aralık ayının zam şampiyonu ise yüzde 23'lük artışla patlıcan oldu.

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı

Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yanan yine tüketicinin cebi oldu. Yüzde 11,92'yi yıllık enflasyonda son 14 yılın zirvesinde. 

TÜİK 2017 Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Kasım'da 1,49 artan tüketici enflasyonun Aralık artışıysa 0,69 oldu. 

Enflasyon rakamları açıklandı, çarşı pazarda fiyatlar katlandıkça katlandı. 3 değil, 5 değil hatta 10 bile değil enflasyon 11,92'lik artışla 14 yılın zirvesini gördü.

Karnıyarık imam bayıldı başka bahara kaldı. Patlıcan yüzde yirmi üçlük artışla Aralık ayının zam şampiyonu oldu.

Aralık ayında en çok zamlanan patlıcan oldu. Tezgahlarda 6 ila 9 lira arasında satıldı.

İkincilik koltuğunda ise nar var. O da kilosu 5 ila 7 lira arasından satılıyor. 

15 milyon insanın yaşadığı İstanbul'un enflasyonu da yüksek. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, Aralık 2017'de perakende fiyatlar yüzde 0,65, toptan fiyatlar ise yüzde 1,94 arttı. 

Türkiye'nin şampiyonu patlıcan ama İstanbul'un ki başka. 

İstanbul'un Aralık ayı zam şampiyonu ise yüzde 36'lık artışla yaş üzüm oldu.


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #tuik #aralık #enflasyon rakamları
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