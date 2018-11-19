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TÜİK Eylül ayı perakende satış endekslerini açıkladı

Perakende satış hacmi bir önceki yıla göre yüzde 3,4 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı perakende satış endekslerini açıkladı. Buna göre, gıda dışı satışlar azaldı; gıda, içecek ve tütün satışları arttı.

TÜİK Eylül ayı perakende satış endekslerini açıkladı

Perakende satış hacmi bir önceki yıla göre yüzde 3,4 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı perakende satış endekslerini açıkladı. Buna göre, gıda dışı satışlar azaldı; gıda, içecek ve tütün satışları arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı perakende satış endekslerini açıkladı. 

  
                                                                                            YILLIK DEĞİŞİM (%)                     AYLIK DEĞİŞİM (%)

Perakende Ticaret                                                         -3,4                                                  -4,6
Gıda, İçecek ve Tütün                                                     6,9                                                 -2,1
Gıda Dışı (Otomotiv yakıtı hariç)                               -8,3                                                 -6,6
 
Yıllık ve aylık bazda en büyük düşüş elektrikli eşya ve mobilya satışlarında oldu.

                                                                                            YILLIK DEĞİŞİM (%)                     AYLIK DEĞİŞİM (%)
 
Elektrikli eşya ve mobilya                                            -27,6                                                 -10,6
Bilgisayar, Kitap ve İletişim Aygıtları                        -16,1                                                 -10,4
Otomotiv Yakıtı                                                               -4,0                                                   -3,2

Perakendede satışlar azalırken ciro geçen seneye göre %22,5 arttı. Cirodaki yükselişte fiyat artışları etkili oldu.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #tuik
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