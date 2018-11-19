Perakende satış hacmi bir önceki yıla göre yüzde 3,4 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı perakende satış endekslerini açıkladı. Buna göre, gıda dışı satışlar azaldı; gıda, içecek ve tütün satışları arttı.

Perakende satış hacmi bir önceki yıla göre yüzde 3,4 azaldı.



Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı perakende satış endekslerini açıkladı. Buna göre, gıda dışı satışlar azaldı; gıda, içecek ve tütün satışları arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı perakende satış endekslerini açıkladı.





YILLIK DEĞİŞİM (%) AYLIK DEĞİŞİM (%)



Perakende Ticaret -3,4 -4,6

Gıda, İçecek ve Tütün 6,9 -2,1

Gıda Dışı (Otomotiv yakıtı hariç) -8,3 -6,6



Yıllık ve aylık bazda en büyük düşüş elektrikli eşya ve mobilya satışlarında oldu.



YILLIK DEĞİŞİM (%) AYLIK DEĞİŞİM (%)



Elektrikli eşya ve mobilya -27,6 -10,6

Bilgisayar, Kitap ve İletişim Aygıtları -16,1 -10,4

Otomotiv Yakıtı -4,0 -3,2



Perakendede satışlar azalırken ciro geçen seneye göre %22,5 arttı. Cirodaki yükselişte fiyat artışları etkili oldu.



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