TÜİK Haziran enflasyonunu açıkladı! İşte memur ve emeklinin kuruşu kuruşuna Temmuz zammı
Milyonlarca memur, emekli, kamu çalışanı ve sosyal yardım alıcısının büyük bir merakla beklediği Haziran ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.
Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,99 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 32,11 seviyesine geriledi.
Bu verilerin sisteme girilmesiyle birlikte, 2026 yılının ikinci yarısında (Temmuz-Aralık dönemi) geçerli olacak memur ve emekli maaş zam oranları da kuruşu kuruşuna netleşti.
EMEKLİ ZAM ORANI NE OLDU? (SSK VE BAĞ-KUR)
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yasalar gereği doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Ocak-Haziran dönemini kapsayan 6 aylık kümülatif enflasyonun netleşmesiyle birlikte:
SSK ve Bağ-Kur Emekli Zam Oranı: Yüzde 17,76 (veya yuvarlamayla %17,75) olarak kesinleşti.
En Düşük Emekli Maaşı Örneği: Yıl başında yapılan yasal düzenlemeyle taban aylığı 20.000 TL’ye yükseltilen bir emeklinin maaşı, ek bir refah payı düzenlemesi yapılmadığı senaryoda, doğrudan bu zam oranı yansıtılarak 23.562 TL seviyesine ulaşacak.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM ORANI KAÇ OLDU?
Memur ve memur emeklilerinin zam takvimi, hakem heyeti/toplu sözleşme kararları ile enflasyon farkının birleşiminden oluşuyor.
Enflasyon Farkı: İlk 6 aylık dönemdeki enflasyonun, geçmiş toplu sözleşme sınırını aşmasıyla memura yüzde 6,08'lik bir enflasyon farkı doğdu.
Toplu Sözleşme Zammı: 8. Dönem Toplu Sözleşmesi uyarınca, 2026'nın ikinci 6 ayı için belirlenen sabit zam oranı yüzde 7 olarak açıklandı.
Nihai Temmuz Zam Oranı: Enflasyon farkı ve yüzde 7'lik toplu sözleşme ilavesinin çarpan etkisiyle birlikte memur ve memur emeklilerinin toplam Temmuz zammı yüzde 13,52 (veya %13,51) olarak kayıtlara geçti.
KİRA ARTIŞ ORANI VE SOSYAL YARDIMLAR DA ŞEKİLLENDİ
Haziran ayı enflasyonunun netleşmesi, ekonomi genelinde zincirleme etkilere yol açtı:
Kira Artış Tavanı: 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanan Temmuz ayı yasal kira artış oranı tavanı yüzde 32,03 oldu.
Sosyal Ödemeler: Memur maaş katsayısına endeksli olan evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı ve engelli maaşları da memur zammı olan yüzde 13,52 oranında yukarı çekilecek.