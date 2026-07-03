TÜİK Haziran enflasyonunu açıkladı! İşte memur ve emeklinin kuruşu kuruşuna Temmuz zammı

Kira Artış Tavanı: 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanan Temmuz ayı yasal kira artış oranı tavanı yüzde 32,03 oldu.

Sosyal Ödemeler: Memur maaş katsayısına endeksli olan evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı ve engelli maaşları da memur zammı olan yüzde 13,52 oranında yukarı çekilecek.