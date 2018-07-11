TÜİK'in açıkladığı Mayıs ayı cari açık rakamları beklentileri yine aştı. Cari açık bir önceki yılın aynı ayına göre 516 milyon dolar, 12 aylık açık ise 57 milyar 637 milyon dolara ulaştı. 2002 yılından bu yana ekonominin verdiği cari açık toplamının millî geliri geçtiğini belirten ekonomist Esfender Korkmaz, cari açığın sürdürülemez olduğunu vurguladı.

Ekonomide ihracattan fazla ithalat yapıldı, cari açık yine arttı... TÜİK'in açıkladığı Mayıs ayı cari rakamı, beklentileri de aştı.



Cari açık, geçen yılın Mayıs ayına göre 516 milyon dolar, 12 aylık açık ise 57 milyar 637 milyon dolar oldu.



Rakamlar çarpıcı... 2002'den bu yana geçen 16 yıllık süreçte Türkiye'nin verdiği cari açık, millî geliri solladı.



Son dönemdeki açığın en büyük nedeninin döviz kuru olduğunu belirten ekonomist Esfender Korkmaz, durumun sürdürülemez boyuta ulaştığını söyledi.



Ekonomi yönetimini uyaran Korkmaz "Günü birlik programlar yerine kalıcı çözümler bulunmalı" dedi.







HABER: DİLEK DOĞAN-ŞENGÜL DERİN

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