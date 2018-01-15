Türkiye İstatistik Kurumu’nun yüzde 11’lik büyüme oranı gerçeği yansıtmıyor. Prof. Dr. Aziz Konukman çarpıcı bir rakam paylaştı, “Büyüme yüzde 11 değil, yüzde 1”dedi. Konukman TÜİK’in araştırma yönteminin yanlış olduğunu vurguladı. Vatandaş da ekonomideki büyümenin ceplere yansımadığı görüşünde

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre ekonomide yüzde 11 büyüme gerçekleşti. Fakat uzmanlar aynı fikirde değil.



Türkiye 3. çeyrekte yüzde 11 büyüdü fakat uzmanlar istihdam olmadan fabrikalar çalışmadan büyüme olmayacağını söylüyorlar. Ve TÜİK’in hesaplama yönteminin yanlış olduğuna işaret ediyorlar.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şule Perinçek’in sunduğu Elinin Hamuru programına konuk oldu Prof. Dr. Aziz Konukman. Türkiye İstatistik Kurumu’nun araştırma yöntemini eleştirdi. Büyüme rakamlarına işaret etti.



Uzmanlar yanlış yöntem yanlış sonuç vurgusu yaparken ekonomideki bu yüzde 11’lik büyüme bakalım vatandaşın cebine yansıyor mu?



"Çok fazla yansıyacağını sanmıyorum"



HABER: HASRET KAYA

KAMERA: SABRİ KARA

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