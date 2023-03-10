İşsizlik oranları açıklandı
TÜİK, İşgücü istatistiklerini yayınladı. Buna göre Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleşti.
TÜİK'in verilerine göre, Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleşti.
GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ARTTI
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puanlık artış ile %20,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %16,5, kadınlarda ise %26,6 olarak tahmin edildi.
Kaynak: Anadolu AjansıBorcu olanlar dikkat: Meclis'ten geçti BDDK’dan döviz kararı O paralar iade edilecek Sözleşmeli personelle ilgili o duyuru yayımlandı