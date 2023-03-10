İşsizlik oranları açıklandı

TÜİK, İşgücü istatistiklerini yayınladı. Buna göre Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranları açıklandı
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TÜİK'in verilerine göre, Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ARTTI

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puanlık artış ile %20,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %16,5, kadınlarda ise %26,6 olarak tahmin edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# TÜİK İstatistikleri # işsizlik
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