Konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 azaldı. Aynı dönemde yabancıya konut satışlarında yüzde 46,7'lik artış yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu konut satışlarının düştüğünü açıkladı.



Temmuz ayında bir önceki yıla göre konut satışları yüzde 17,5 düşüş gösterdi.



İstanbul'da 17 bin 276 , Ankara'da 9 bin 491, İzmir'de 5 bin 576 konut satışı yapıldı. Türkiye genelinde ise 102 bin 236 konut satıldı.



Verilere göre yabancılar yüzde 46,7 daha fazla konut alımı yaptı.



Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 10 konut ile Ardahan, 15 konut ile Hakkari ve 66 konut ile Şırnak oldu.



89 bin 172 konut el değiştirirken, 38 bin 931 konut ise ilk defa satıldı.





ulusal.com.tr