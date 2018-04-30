TÜİK Mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Mart ayında yüzde 28,8 artan dış ticaret açığı 5 milyar 855 milyon dolar oldu. Geçen yıl yüzde 76,1 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı da 72,7'ye geriledi.

Türkiye dış ticaretinde açık vermeye devam ediyor.



2018 Mart'ına ait rakamları Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Buna göre; mart ayında dış ticaret açığı yüzde 28,8 arttı ve 5 milyar 855 milyon dolar oldu.



İhracatın ithalatı karşılama oranı da geçen yıldan bu yana yüzde 3,4 oranında geriledi. 2017'in Mart ayında yüzde 76,1 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Mart'ında yüzde 72,7 olarak gerçekleşti.



2018 yılı Mart ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 7,7 artan ihracat 15 milyar 587 milyon dolar, yüzde 12,7 artan ithalat ise 21 milyar 442 milyon dolara yükseldi.



Aynı dönemde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ihracatı yüzde 18,2 oranında artış gösterdi. İhracatta 1'nci sırayı da Almanya aldı.



Türkiye ithalatında ise ilk sırayı Rusya alırken , Rusya'yı sırasıyla, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti ve İngiltere izledi.





ulusal.com.tr

