TÜİK Mayıs Ayı enflasyon rakamlarını açıkladı! Piyasanın beklediği yüzde 1.0 tahmini neden çöktü?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca yatırımcının ve vatandaşın merakla beklediği Mayıs dönemi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporunu kamuoyunun bilgisine sundu. Açıklanan resmi veriler, finans analistlerinin ve piyasa uzmanlarının haftalardır dile getirdiği iyimser tahminlerin ve beklenti anketlerinin oldukça üzerinde bir grafik çizerek fahiş bir yükselişe işaret etti.

AYLIK ENFLASYON BEKLENTİYİ NEREDEYSE İKİYE KATLADI

TÜİK veri bankasından alınan son dakika finans raporuna göre; tüketici fiyat endeksi Mayıs ayında, bir önceki aya kıyasla aylık bazda yüzde 1,71 düzeyinde bir artış gösterdi. Ekonomi çevrelerinde ve siber finans anketlerinde Mayıs ayı için aylık enflasyon beklentisi yüzde 1,0 seviyesinde yoğunlaşmıştı. Bu kırılımla birlikte aylık enflasyon, piyasa öngörülerini neredeyse ikiye katlamış oldu. Aylık bazda yaşanan bu sismik yükseliş trendi, yıllık enflasyon verilerini de doğrudan yukarı yönlü tetikledi. Buna göre, ülke genelinde yıllık tüketici enflasyonu resmi olarak yüzde 32,61 barajına kadar tırmandı.

EN BÜYÜK AĞIRLIĞA SAHİP ÜÇ GRUPTA FAHİŞ ARTIŞ

Enflasyon sepetinde hanehalkı bütçesini en çok sarsan ve en yüksek siber ağırlığa sahip olan üç ana harcama grubundaki yıllık fiyat değişimleri, raporda en çok dikkat çeken mali kırılım oldu. Vatandaşın mutfak, barınma ve seyahat kalemlerini oluşturan bu üç dev grubun yıllık artış oranları düz metin akışıyla şu şekilde sıralandı:

Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar: Faturalar ve kira kalemlerini içeren barınma grubu, yüzde 45,59'luk fahiş yıllık artış oranıyla zam şampiyonu harcama gruplarının başında yer aldı.

Gıda ve Alkolsüz İçecekler: Mutfak enflasyonunu doğrudan yansıtan temel gıda maddelerindeki yıllık fiyat artış hızı yüzde 34,86 seviyesine kadar ulaştı.

Ulaştırma: Şehirlerarası ve şehir içi seyahat maliyetleri ile lojistik akaryakıt etkilerini barındıran ulaştırma grubu yıllık bazda yüzde 34,29 oranında artış gösterdi.

ZAM DALGASINA KİM, NE KADAR KATKI SAĞLADI?

Söz konusu ana harcama grupları sadece kendi içlerinde yükselmekle kalmadı; genel enflasyon sepetinin yıllık yüzde 32,61'lik zirve noktasına ulaşmasında da fahiş bir yüzde puanlık siber katkı sundu. Analistlerin hesaplamalarına göre; yıllık genel enflasyon değişimine gıda ve alkolsüz içecekler grubu tam 8,60 yüzde puanlık bir ağırlıkla en büyük negatif etkiyi yaptı. Barınma ve faturaları içeren konut, su, elektrik grubu genel endekse 6,07 yüzde puanlık bir yük getirirken, ulaştırma sektörü ise yıllık enflasyon rakamına 5,63 yüzde puanlık bir katkı payı ekledi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) bu fahiş Mayıs ayı verilerinin ardından sıkı para politikası ve siber faiz enstrümanlarında yeni bir sıkılaşma adımına gidip gitmeyeceği ekonomi kulislerinde tartışılmaya başlandı.