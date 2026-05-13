TÜİK rakamları duyurdu! İhracat ve ithalat rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin dış ticaret endekslerini kamuoyu ile paylaştı. Kurumun derlediği verilere göre, mart ayında ihracat birim değer endeksi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,3 oranında artış gösterdi. Aynı dönemde ithalat birim değer endeksi de yüzde 6,3 yükseldi.

İhracat birim değer endeksinin alt kalemleri incelendiğinde, Mart 2025'e göre en yüksek artış yüzde 33,3 ile yakıtlarda gerçekleşti. Yakıt dışındaki ham maddelerde yüzde 15,4'lük bir artış saptanırken, gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,7, gıda, içecek ve tütün dışındaki imalat sanayisinde ise yüzde 10,2 oranında yükseliş kaydedildi.

İTHALATTA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Yıllık bazda yüzde 6,3 oranında artan ithalat birim değer endeksinin sektörel dağılımında da farklı oranlar ortaya çıktı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,6, yakıt hariç ham maddelerde yüzde 1, gıda, içecek ve tütün hariç imalat sanayisinde yüzde 4,9 arttı. Bu dönemde düşüş gösteren tek kalem yüzde 2,7 ile yakıtlar oldu.

İHRACAT MİKTARINDA BEKLENMEYEN DARALMA

Birim değerlerindeki artışlara karşın miktar endekslerinde ters yönde bir hareketlilik ölçüldü. İhracat miktar endeksi, mart ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16,7 oranında azaldı. Düşüş oranları; yakıtlarda yüzde 23,5, gıda, içecek ve tütünde yüzde 15,7, gıda, içecek ve tütün hariç imalat sanayisinde yüzde 14,8 ve yakıt hariç ham maddelerde yüzde 7,4 olarak kayıtlara geçti.

Buna karşılık ithalat miktar endeksi yıllık bazda yüzde 1,8 artış gösterdi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 20,7, yakıt hariç ham maddelerde yüzde 8,7, gıda, içecek ve tütün hariç imalat sanayisinde yüzde 5,4 yükseldi. Yakıt ithalat miktarı ise yüzde 0,5 oranında azaldı.

Verilere göre Şubat 2026'da 138,2 olan ihracat miktar endeksi, Mart 2026'da yüzde 4,7 azalarak 131,7 seviyesine indi. Takvim etkilerinden arındırılmış seride ise endeks, Mart 2025'teki 170,8 seviyesinden yüzde 18,3'lük bir azalışla 139,5'e geriledi.

İthalat cephesinde ise mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış miktar endeksi, 2026 yılı Şubat ayındaki 128,1 seviyesinden yüzde 2,5 artarak mart ayında 131,3'e ulaştı. Takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi de geçen yıl martta 136,2 iken bu yılın aynı ayında yüzde 0,3 artışla 136,6 olarak ölçüldü.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi verisi de raporda yer aldı. Mart 2025'te 87,6 olarak elde edilen dış ticaret haddi, aradan geçen bir yıllık süreçte 4,9 puan artarak Mart 2026 itibarıyla 92,5 seviyesine çıktı.