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TÜİK, şubat 2019 dönemine ait işgücü istatistiklerini açıkladı

İşsizler ordusu 5 milyona dayandı. Kötü tabloyu TÜİK açıkladı. Eğitimli ve genç işsizlerin oranı da hızla artıyor. Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı yüzde 24,8 olarak kaydedildi.

TÜİK, şubat 2019 dönemine ait işgücü istatistiklerini açıkladı

Türkiye'nin kanayan yarası işsizlik aylardır artıyor. TÜİK'in verilerine göre işsizlik 5 Milyon'a dayandı. Genç işsiz oranındaki artış endişe verici.

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı işsizlik oranlarını açıkladı. İşsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 376 bin kişi arttı, 4 milyon 730 bin kişi oldu. Oran 14,7. Genç işsizlerin oranı ise 7,1 puanlık artış ile yüzde 26,1'e ulaştı. Yani her 4 gençten birisi işsiz.

Mezun olduğu halde iş bulamayan gençlerin sayısı da arttı. TÜİK'e göre eğitimli işsiz gençlerin oranı yüzde 24.8.

Türkiye'deki istihdam oranı da 2 puan azalarak yüzde 44.8'e geriledi. TÜİK verilerine göre, çalışmayan ve okumayan gençlerin tüm gençler içindeki oranı yüzde 24.8'e yükseldi. Genç nüfusta, ne eğitimde ne istihdamda olan kadınların oranı ise yüzde 32,2. Gençlerin işsizlik rakamları Türkiye'nin geleceğini de etkiliyor. Uzmanlar, "ekonomik faaliyetlerin planlandığı gibi gitmeyeceği" görüşünde. Vatandaşlar da dertli.

Tarım sektöründeki daralma da düşündürücü. Geçen yılın aynı ayına göre tarım sektöründe çalışanların sayısı 296 bin kişi azaldı.



HABER: GÜÇLÜ ÇEZİK
KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusal.com.tr

Etiketler; #tuik #işsizlik rakamları
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