TÜİK Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre şubat ayı enflasyonu beklentileri aşarak aylık bazda yüzde 2,96 oranında arttı. Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) bu aylık yükselişle birlikte yıllık enflasyon yüzde 31,53 seviyesine ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurdu. Açıklanan resmi verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubat ayında yüzde 2,96 oranında artış kaydetti. Yaşanan bu aylık yükselişin ardından yıllık enflasyon oranı yüzde 31,53 olarak hesaplandı.

PİYASANIN ENFLASYON TAHMİNLERİ NASILDI?

Piyasalarda ekonomistlerin şubat ayı için öngördüğü enflasyon beklentisi, TÜFE'nin aylık bazda yüzde 2,87 oranında artması yönündeydi. Yıllık bazdaki tahminler ise enflasyonun yüzde 31,42 seviyesine çıkacağına işaret ediyordu. Açıklanan son verilerle birlikte, ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması şubat ayı itibarıyla yüzde 24,16 seviyesinde şekillendi.

OCAK AYINDA DA TAHMİNLER AŞILMIŞTI

Enflasyon ivmesi, bu yılın ocak ayında da piyasa beklentilerinin üzerine çıkan bir tablo çizmişti. Ocak ayında enflasyon aylık bazda yüzde 4,84 oranında artış gösterirken, o döneme ait yıllık enflasyon rakamı yüzde 30,65 olarak kayıtlara geçmişti.

