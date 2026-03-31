TÜİK Şubat ayı işsizlik verilerini açıkladı

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunu kapsayan iş gücü istatistikleri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı şubat ayı verilerine göre, işsiz sayısı bir önceki aya kıyasla 133 bin kişi artarak 2 milyon 981 bin kişiye ulaştı. Bu artışla birlikte genel işsizlik oranı 0,3 puanlık yükselişle yüzde 8,5 olarak gerçekleşti.

KADINLARDA VE GENÇLERDE İŞSİZLİK ORANI DAHA YÜKSEK

İşsizlik oranının cinsiyete göre dağılımına bakıldığında, bu oran erkeklerde yüzde 6,9, kadınlarda ise yüzde 11,6 olarak tahmin ediliyor. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranında da belirgin bir artış kaydedildi. Bir önceki aya göre 1,4 puan artan genç işsizlik oranı yüzde 15,8 seviyesine çıktı. Bu yaş kategorisinde işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,8, kadınlarda yüzde 21,8 olarak hesaplandı. Öte yandan TÜİK, raporlamasında geçmiş bazı aylara ait verilerde revizyona gittiğini bildirdi.

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, istihdam edilenlerin sayısı şubat ayında bir önceki aya kıyasla 153 bin kişi artış göstererek 32 milyon 158 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı 0,2 puanlık artışla yüzde 48,2'ye çıkarken, bu oran erkeklerde yüzde 65,6, kadınlarda yüzde 31,1 olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü ise 286 bin kişi artarak 35 milyon 139 bin kişiyi buldu. İş gücüne katılma oranı 0,3 puan artarak yüzde 52,6 düzeyinde gerçekleşti. Cinsiyet bazında iş gücüne katılım erkeklerde yüzde 70,5, kadınlarda yüzde 35,2 olarak belirlendi.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ SABİT KALDI

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, şubat ayında değişim göstermeyerek 42,5 saatte sabit kaldı.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı aylık bazda 0,1 puanlık artışla yüzde 29,9'a yükseldi. Verilerin detaylarında, zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranının yüzde 19,2; işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranının ise yüzde 20,6 olduğu görüldü.