Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretim verilerini açıkladı. Buna göre içme sütü üretimi geçen seneye göre yüzde 5 artış gösterdi.

Eylül ayı süt ve süt ürünleri üretim verileri açıklandı.



Buna göre, ticari süt işletmelerince Eylül ayında 788 bin 331 ton inek sütü toplandı. Toplanan inek sütü miktarı bir önceki yıla göre yüzde 8,1 arttı.



Yüzde 5 artış gösteren içme sütü üretimi 119 bin 172 ton olarak gerçekleşti.



İnek peyniri üretimi artarken koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise yüzde 13,4 azaldı.



Yoğurt üretimi ise bir önceki yıla göre yüzde 9,5 artarak 108 bin 62 tona ulaştı.



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