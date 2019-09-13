TÜİK ve Merkez Bankası'ndan peş peşe açıklamalar

Veriler peş peşe açıklandı; önce sanayi ardından cari denge belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu temmuz ayı sanayi üretim verilerini paylaştı.

Sanayi üretimi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azaldı. Üretim bir önceki aya göre ise yüzde 4,3 arttı. Uzmanlar bu artışı baz etkisine bağlıyor.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 yükseldi. Elektrik, gaz, buhar sektörü endeksi yüzde 2,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise Temmuz 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini duyurdu.

Türkiye'nin cari işlemler fazlası temmuzda 1 milyar 158 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. 12 aylık cari işlemler hesabı ise 4 milyar 445 milyon dolar fazla verdi.

Ekonomist Ersin Dedekoca, verileri değerlendirdi; açıklanan rakamların ekonomideki durgunluktan kaynaklandığını söyledi.

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