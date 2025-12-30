TÜİK verileri açıkladı: İşsizlik Kasım ayında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı İşgücü İstatistikleri raporunu yayımladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, işsizlik rakamlarında artış kaydedildi.

15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya kıyasla 54 bin kişi artarak 3 milyon 98 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. Cinsiyet dağılımına bakıldığında ise işsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0, kadınlarda ise yüzde 11,8 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM VE İŞGÜCÜNE KATILIMDA ARTIŞ

İşsizlikteki artışın yanı sıra istihdam edilenlerin sayısında da yükseliş gözlendi. Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, istihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 75 bin kişi artarak 32 milyon 737 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,1 puan artışla yüzde 49,2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,8, kadınlarda yüzde 31,9 olarak kayıtlara geçti.

İşgücü verileri incelendiğinde, 2025 yılı Kasım ayında işgücünün bir önceki aya göre 128 bin kişi artarak 35 milyon 834 bin kişi olduğu görüldü. İşgücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 53,8 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,8, kadınlarda ise yüzde 36,2 oldu.

GENÇ İŞSİZLİKTE DURGUNLUK

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 15,4 seviyesinde kaldı. Ancak bu yaş grubundaki cinsiyet uçurumu dikkat çekti. Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 10,6 iken, genç kadınlarda bu oran yüzde 24,4 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 0,1 saat artarak 42,3 saate yükseldi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise düşüş gösterdi. 2025 yılı Kasım ayında bu oran bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 29,1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,7, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 20,2 olarak gerçekleşti.