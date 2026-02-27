TÜİK verileri açıkladı: İşsizlik oranı ocak ayında yüzde 8,1'e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ocak ayına ilişkin İşgücü İstatistikleri'ni yayımladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması'nın sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusta işsiz sayısı, ocak ayında bir önceki aya kıyasla 73 bin kişi artarak 2 milyon 819 bin kişiye yükseldi. Bu artışla birlikte işsizlik oranı 0,3 puanlık bir artışla yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşti. Veriler cinsiyet bazında incelendiğinde, işsizlik oranının erkeklerde yüzde 6,6, kadınlarda ise yüzde 11,0 olduğu tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANINDA DÜŞÜŞ GÖZLENDİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre, istihdam edilen kişi sayısı ocak ayında bir önceki aya göre 516 bin kişi azaldı ve 31 milyon 953 bin kişi olarak kayıtlara geçti. İstihdam oranı ise 0,8 puanlık bir gerilemeyle yüzde 47,9 seviyesine düştü. Bu oran erkeklerde yüzde 65,3 olurken, kadınlarda yüzde 30,9 şeklinde gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILIM YÜZDE 52,1 OLDU

Ocak 2026 döneminde işgücü, bir önceki aya göre 443 bin kişi azaldı ve toplamda 34 milyon 772 bin kişi olarak ölçüldü. Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı da 0,8 puan azalarak yüzde 52,1'e geriledi. Cinsiyet kırılımına bakıldığında, işgücüne katılma oranının erkeklerde yüzde 70,0, kadınlarda ise yüzde 34,7 olduğu görüldü.

GENÇ İŞSİZLİĞİNDE ARTIŞ

15-24 yaş aralığını kapsayan genç nüfusta, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan yükselerek yüzde 14,3 seviyesine çıktı. Genç nüfustaki işsizlik oranı erkekler için yüzde 11,9, kadınlar için ise yüzde 19,0 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilen ve referans döneminde işbaşında bulunan kişilerin, mevsim ile takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresinde de düşüş yaşandı. Ocak ayında bu süre, bir önceki aya kıyasla 0,7 saat azalarak 42,4 saat olarak hesaplandı.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 29,9'A YÜKSELDİ

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden meydana gelen mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış atıl işgücü oranı, ocak ayında bir önceki aya göre 0,9 puan artarak yüzde 29,9 seviyesine tırmandı. Detaylı verilere göre; zamana bağlı eksik istihdam ile işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,2, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 20,2 olarak tespit edildi.