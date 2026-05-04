TÜİK verileri açıkladı: Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu

İŞTE 40 BİN TL KİRA ÜZERİNDEN ZAM HESAPLAMASI

Mayıs 2026 dönemi için belirlenen kira artış oranına göre örnek bir hesaplama tablosu da netleşti. Mevcut konut kirası 40.000 TL olan bir sözleşmeye yüzde 32,43 oranında tavan zam uygulandığında, artış tutarı 12.972 TL olarak hesaplanıyor. Bu tutarın eklenmesiyle birlikte, 40.000 TL olan kira bedeli zamlı olarak 52.972 TL'ye ulaşıyor. Açıklanan rakamlara göre, ilgili sözleşmeye sahip bir kiracının mayıs ayında ödeyeceği yeni kira bedeli 52.972 TL olarak gerçekleşecek.