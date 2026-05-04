TÜİK verileri açıkladı: Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu
Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, mayıs ayında konut ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) nisan ayı enflasyon verilerini duyurmasının ardından ev ve iş yeri sahipleri ile kiracıların beklediği mayıs ayı kira zam oranı netleşti.
ENFLASYON RAKAMLARI ZAM ORANINI BELİRLEDİ
Nisan 2026 dönemine ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 4,18 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 32,37 seviyesinde gerçekleşti.
Enflasyon verilerinin kamuoyuyla paylaşılmasının ardından, konut ve iş yerlerine uygulanacak kira artış tavanı da resmiyet kazandı.
Mayıs ayında sözleşme yenileyecek kiracılar ve ev sahipleri için bağlayıcı olan bu oran, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,43 olarak hesaplandı.
İŞTE 40 BİN TL KİRA ÜZERİNDEN ZAM HESAPLAMASI
Mayıs 2026 dönemi için belirlenen kira artış oranına göre örnek bir hesaplama tablosu da netleşti. Mevcut konut kirası 40.000 TL olan bir sözleşmeye yüzde 32,43 oranında tavan zam uygulandığında, artış tutarı 12.972 TL olarak hesaplanıyor. Bu tutarın eklenmesiyle birlikte, 40.000 TL olan kira bedeli zamlı olarak 52.972 TL'ye ulaşıyor. Açıklanan rakamlara göre, ilgili sözleşmeye sahip bir kiracının mayıs ayında ödeyeceği yeni kira bedeli 52.972 TL olarak gerçekleşecek.