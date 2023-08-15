TÜİK verilerine göre konut satışlarında artış: Temmuz ayı istatistikleri

Konut satışlarındaki artış, konut sektöründe son aylarda yaşanan düşüş trendinin sona erdiğine işaret etmektedir. TÜİK'in açıkladığı verilere göre temmuz ayında 109 bin 548 konut satıldı.

Haziran Ayında Yaşanan Düşüş ve Son Durum

Haziran ayında yüzde 44,4 düşüşle en sert yıllık düşüşün yaşandığı konut satışları, temmuz ayında yaşanan artışla birlikte yeni bir döneme girmiştir. Haziran ayından itibaren 5 aydır devam eden yıllık bazdaki düşüş trendi, temmuz ayı verileriyle sonlanmıştır. Bu durum, konut sektöründe yaşanan dalgalanmanın geçici olduğunu göstermektedir.

İstanbul Öncülüğünde Artış

Türkiye genelindeki konut satışlarında İstanbul, 15 bin 724 konut satışı ve yüzde 14,4'lük payıyla öncülük etmiştir. Ankara ise 9 bin 688 konut satışı ve yüzde 8,8 payıyla ikinci sırada yer almıştır. İzmir ise 5 bin 203 konut satışı ve yüzde 4,7 payıyla üçüncü sırayı almıştır. Konut satışlarının en düşük olduğu iller ise sırasıyla 27 konutla Ardahan, 40 konutla Hakkâri ve 91 konutla Dersim olarak belirlenmiştir.

İlk 7 Ay İstatistikleri

Ocak-Temmuz dönemi incelendiğinde ise konut satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 oranında azalış gösterdiği görülmektedir. Bu veriler, konut sektörünün uzun dönemli eğilimini yansıtarak, genel olarak azalış yaşandığını göstermektedir. Ocak-Temmuz döneminde toplamda 675 bin 327 konut satışı gerçekleşmiştir.

Yabancılara Yapılan Konut Satışları

TÜİK verilerine göre, yabancılara yapılan konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,9 oranında azalmıştır. Bu azalışa rağmen, toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışın payı yüzde 2,6 olarak kaydedilmiştir. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 996 konut satışı ile Antalya almıştır. İstanbul ve Mersin ise sırasıyla 832 ve 263 konut satışıyla dikkat çekmektedir.

Yabancıların Tercihi: Rusya Federasyonu

Temmuz ayında yabancılar arasında en çok konut satın alan ülke Rusya Federasyonu olmuştur. Rusya vatandaşları, toplamda 772 konut satın almışlardır. İran, Irak ve Ukrayna vatandaşları ise sırasıyla 272, 204 ve 146 konut satın alarak listenin devamını oluşturmuşlardır.

Konut Satışlarında Gelişmeler ve Beklentiler

TÜİK'in temmuz ayı konut satış istatistikleri, sektörde yaşanan dalgalanmaların geçici olduğunu ve uzun dönemli eğilimlere işaret ettiğini göstermektedir. Konut satışlarının yabancılar arasında da devam eden ilgi gördüğü görülmektedir. Önümüzdeki dönemde, sektörün nasıl bir seyir izleyeceği ve konut piyasasının hangi faktörlerden etkileneceği merakla beklenmektedir.