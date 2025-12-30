TÜİK'ten 2025 yılı raporu: Yoksulluk haritasında şaşırtan değişim
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), toplumun ekonomik röntgenini çeken 2025 yılı Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri’ni yayımladı. Raporda, yoksulluk sınırının altında kalanların oranında düşüş gözlemlenirken, eğitim durumu ile gelir arasındaki uçurum ve bölgesel farklılıklar dikkat çekti.
TÜİK verilerine göre toplumun genel düzeyine kıyasla belirli bir sınırın altında gelire sahip olan bireylerin oluşturduğu göreli yoksulluk oranlarında gerileme kaydedildi.
Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si baz alınarak belirlenen yoksulluk oranı, 2025 yılında 0,6 puan azalarak yüzde 13,0 seviyesine indi.
Hesaplamada medyan gelirin yüzde 60'ı dikkate alındığında ise yoksulluk oranı yine 0,6 puanlık düşüşle yüzde 20,6 olarak gerçekleşti.
Daha dar gelir gruplarını kapsayan yüzde 40'lık sınır baz alındığında yoksulluk oranı geçen yıla göre 0,7 puan azalarak yüzde 6,2; yüzde 70'lik geniş sınır baz alındığında ise 0,2 puan azalarak yüzde 28,7 oldu.
ÇEKİRDEK AİLE BULUNMAYAN EVLERDE BÜYÜK DÜŞÜŞ
Hanehalkı tiplerine göre yapılan analizde en çarpıcı veri, çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişilik hanelerde görüldü.
Medyan gelirin yüzde 50'si kriterine göre, bu gruptaki yoksulluk oranı bir önceki yıla kıyasla 6,9 puanlık sert bir düşüşle yüzde 3,9'a geriledi ve en düşük yoksulluk oranına sahip grup oldu.
Tek kişilik hanelerde yoksulluk oranı 1,1 puan azalarak yüzde 5,4; tek çekirdek aileden oluşan hanelerde 0,5 puan azalarak yüzde 12,9; en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanelerde ise 0,4 puan azalarak yüzde 17,5 olarak ölçüldü.
EĞİTİM DÜZEYİ DÜŞTÜKÇE YOKSULLUK RİSKİ ARTIYOR
Rapor, eğitim seviyesi ile yoksulluk arasındaki doğrudan ilişkiyi bir kez daha ortaya koydu. Bir okul bitirmeyenlerin yüzde 23,8'i yoksul olarak hesaplanırken, bu oran lise altı eğitimlilerde yüzde 13,0, lise ve dengi okul mezunlarında yüzde 7,5 seviyesinde kaldı. Yükseköğretim mezunları ise yüzde 2,5 ile yoksulluk oranının en düşük olduğu kesimi oluşturdu.
ALIM GÜCÜ VE YAŞAM STANDARTLARINDA SON DURUM
TÜİK, otomobil sahipliği, beklenmedik harcamalar, tatil, kira ve borç ödeme, beslenme, ısınma ve kişisel ihtiyaçlar gibi 13 maddeden oluşan "maddi ve sosyal yoksunluk" verilerini de paylaştı.
Bu 13 maddenin en az 7'sini ekonomik nedenlerle karşılayamayanların oranı, 2024 yılında yüzde 13,3 iken, 2025 yılında 1,4 puanlık iyileşmeyle yüzde 11,9'a geriledi.
Son yılda ve önceki üç yılın en az ikisinde de yoksul olma durumunu ifade eden "sürekli yoksulluk oranı" ise yüzde 60'lık sınıra göre 2025'te 0,1 puan azalarak yüzde 13,6 oldu.
TRAKYA VE KARADENİZ'DE ORANLAR YÜKSEK
Bölgesel bazda (İBBS 2. Düzey) yapılan incelemede, göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler şaşırttı.
Medyan gelirin yüzde 50'sine göre yapılan hesaplamada, en yüksek yoksulluk oranı yüzde 14,5 ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli (TR21) bölgesinde görüldü. Bu bölgeyi yüzde 14,3 ile Kastamonu, Çankırı, Sinop (TR82) takip etti.
Göreli yoksulluk oranının en düşük olduğu bölgeler ise yüzde 4,6 ile Şanlıurfa, Diyarbakır (TRC2) ve yüzde 6,3 ile Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli (TRB1) bölgeleri olarak kayıtlara geçti.