TÜİK'ten 2025 yılı raporu: Yoksulluk haritasında şaşırtan değişim

EĞİTİM DÜZEYİ DÜŞTÜKÇE YOKSULLUK RİSKİ ARTIYOR

Rapor, eğitim seviyesi ile yoksulluk arasındaki doğrudan ilişkiyi bir kez daha ortaya koydu. Bir okul bitirmeyenlerin yüzde 23,8'i yoksul olarak hesaplanırken, bu oran lise altı eğitimlilerde yüzde 13,0, lise ve dengi okul mezunlarında yüzde 7,5 seviyesinde kaldı. Yükseköğretim mezunları ise yüzde 2,5 ile yoksulluk oranının en düşük olduğu kesimi oluşturdu.