Tüketici güven endeksi düştü. Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankasının ortak anketine göre tüketici güven endeksi %13,2 oranında azaldı.

Tüketici güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre %13,2 oranında azaldı. Ağustos ayında 68,3 olan endeks Eylül ayında 59,3 oldu.



Hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise %10,4 oranında azalarak 76,7 oldu. Yani, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olacağını bekleyenlerin sayısı arttı.



Genel ekonomik durum beklentisi %15,5 oranında azalarak 74,6 değerine düştü. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin azaldığını gösteriyor.



Tüketici güven endeksi, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre hesaplanıyor.



ulusal.com.tr