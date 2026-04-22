Tüketici güven endeksi nisan ayında 85,5'e yükseldi

Tüketici eğilimlerini yansıtan tüketici güven endeksi nisan ayında yukarı yönlü bir ivme gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, mart ayında 85 seviyesinde olan endeks, nisan ayında aylık bazda yüzde 0,5 oranında artarak 85,5 değerini aldı. Söz konusu veriler, TÜİK ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ortak yürüttüğü Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarına dayanarak hesaplandı.

Genel güven endeksindeki artışa rağmen, hanelerin anlık ekonomik tablosunu gösteren verilerde düşüş gözlemleniyor. Nisan ayına ilişkin mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,4 oranında geriledi. Bu düşüşle birlikte mart ayında 72,8 olan endeks değeri nisan ayında 71,8'e indi.

GELECEK YIL İÇİN UMUTLAR YEŞERDİ

Mevcut maddi durumdaki gerilemenin aksine, vatandaşların geleceğe dair kişisel bütçe beklentilerinde iyileşme tablosu ortaya çıkıyor. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi nisan ayında artış eğilimi gösterdi. Mart ayında 85,6 olarak ölçülen beklenti endeksi, yüzde 2,1 oranında yükselerek nisanda 87,5 seviyesine ulaştı. Ancak kişisel bütçelerdeki bu olumlu beklenti, genel ekonomiye aynı oranda yansımıyor. Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, bu ay yüzde 0,9'luk bir azalışla geçen ayki 79,1 seviyesinden 78,3'e düştü.

Tüketicilerin önümüzdeki süreçteki harcama planlarında dayanıklı tüketim malları öne çıkıyor. Anket sonuçlarına göre, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi yukarı yönlü bir hareket sergiledi. Geçtiğimiz ay 102,7 seviyesinde bulunan bu endeks, nisan ayında yüzde 1,7 oranında bir artış kaydederek 104,4'e yükseldi.