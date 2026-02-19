Tüketici Güven Endeksi Şubat ayında yüzde 2,3 artarak 85,7 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen Tüketici Eğilim Anketi'nin şubat ayı sonuçları paylaşıldı. Açıklanan verilere göre, ocak ayında 83,7 olarak ölçülen tüketici güven endeksi, şubat ayında yüzde 2,3 oranında yükselerek 85,7 değerini aldı.

HANELERİN MADDİ DURUMUNDA İYİLEŞME

Anket sonuçlarının alt endeksleri incelendiğinde, hanelerin mevcut maddi durumunda artış yaşandığı görüldü. Ocak ayında 68,2 olan mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, şubat ayında yüzde 4,6 oranında artarak 71,3'e yükseldi.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi de yukarı yönlü bir hareket sergiledi. Bir önceki ay 83,3 seviyesinde bulunan bu beklenti endeksi, şubat ayında yüzde 4,2 oranında yükselişle 86,8 olarak kayıtlara geçti.

Tüketicilerin genel ekonomiye dair beklentilerinde ise hafif bir düşüş yaşandı. Geçen ay 81,5 olarak hesaplanan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, şubat ayında yüzde 0,1'lik sınırlı bir azalışla 81,4'e geriledi.

Diğer yandan, tüketicilerin harcama eğilimlerinde artış saptandı. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi, ocak ayındaki 101,9 seviyesinden yüzde 1,3 oranında yükselerek bu ay 103,2 değerine ulaştı.