Tüketici güven endeksi yükseldi! İşte TÜİK'in açıkladığı veriler

TÜİK, eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini duyurdu. Tüketici güven endeksi eylülde aylık bazda yüzde 2,4 artarak 78,2'e yükseldi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Tüketici güven endeksi yükseldi! İşte TÜİK'in açıkladığı veriler
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan, eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini kamuoyuna açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, ağustosta 76,4 iken eylül ayında yüzde 2,4 artarak 78,2'ye yükseldi.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 63,1 iken eylülde yüzde 2,8 artışla 64,8'e çıktı.

Tüketici güven endeksi yükseldi! İşte TÜİK'in açıkladığı veriler - Resim : 1

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ağustosta 76,6 iken bu ay yüzde 1 yükselişle 77,4 oldu.

Ağustosta 71,5 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 4,2 artarak bu ay 74,5'e yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise ağustosta 94,3 iken eylülde yüzde 2 artışla 96,2 olarak hesaplandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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