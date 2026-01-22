Tüketici güven endeksinde ocak ayı rakamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliğiyle hazırlanan Ocak ayı tüketici güven endeksi sonuçları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ortaklaşa yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Anket verileri baz alınarak hesaplanan tüketici güven endeksinde, yeni yılın ilk ayı itibarıyla yukarı yönlü bir hareket gözlemlendi.

YENİ YILIN İLK RAKAMLARI BELLİ OLDU

Açıklanan verilere göre, Aralık ayında 83,5 seviyesinde olan tüketici güven endeksi, Ocak ayında artış gösterdi. Endeks, bir önceki aya göre yüzde 0,3 oranında yükselerek 83,7 değerine ulaştı.

tüik verileri tüketici güven endeksi
