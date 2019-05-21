Tüketici güveni mayısta azaldı. Açıklanan verilere göre güven endeksi, geçen aya göre yüzde 13 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.



Yapılan anket TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütüldü.



Buna göre; tüketici güven endeksi, mayısta geçen aya göre yüzde 13 azaldı.



Nisanda 63,5 olan endeks değeri, mayısta 55,3 olarak kayıtlara geçti.



Hanenin maddi durum beklenti endeksi ise söz konusu dönemde yüzde 10,1 azalarak 73,9 oldu.





ulusal.com.tr