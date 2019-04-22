Tüketici Güven Endeksi yüzde 63,5'le son 10 yılın en düşük düzeyinde seyrediyor. Endeks geçen aya göre yüzde 6,9 oranında arttı. Ancak geçen yılın gerisinde kaldı. Diğer yandan işsizlikteki karamsar tablo da açıklanan verilere yansıdı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan 2019 Tüketici Güven Endeksi verilerilerini açıkladı.



Tüketici güveni nisan ayında yüzde 63,5 olarak gerçekleşti.



Mevsim etkilerinden arındırılmış endeks nisanda bir önceki aya göre yüzde 6,9 artış gösterdi.



Geçen sene içinde bulunduğumuz ayda 71,4 seviyesinde olan güven endeksi, son 10 yılın en düşük seviyelerinde seyrediyor.



Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser, 100'den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser durum olduğunu gösteriyor.



Öte yandan Türkiye'de işsiz sayısı beklentisi de giderek artıyor. Mart ayında işsiz sayısı beklentisi endeksi 58,9 iken Nisan ayında yüzde 7,8 oranında artarak 63,5 oldu.





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