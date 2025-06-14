Tüketiciler dikkat: Yeni düzenleme geliyor!

Bakanlığın kamuoyunun görüşüne açtığı "Doğrudan Satışlar Hakkında Yönetmelik Taslağı" ile sabit mağazası olmayan, doğrudan temas yoluyla satış yapan şirketlere yönelik kapsamlı kurallar getiriliyor.

Mevcut uygulamada 14 gün olan cayma süresi, doğrudan satış sisteminde 30 güne uzatılıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte tüketiciler, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeden alışverişten vazgeçebilecek. Ürünün satıcıya ulaşmasının ardından, firma 30 gün içinde tüm ödemeleri kesintisiz şekilde iade etmekle yükümlü olacak.

Taslakla birlikte, doğrudan satışta tüketiciyi yanıltıcı ya da gerçekleşmesi mümkün olmayan vaatlerde bulunulması yasaklanacak. Kişilerin baskı, aldatma veya rahatsız edici yöntemlerle sisteme dahil edilmesi engellenecek. Ayrıca doğrudan satıcılara ödenecek komisyon ve ödül tutarının, şirketin yıllık net satışlarının yüzde 40’ını aşamayacağı da düzenlemede yer aldı.

Yeni yönetmelik taslağına göre, doğrudan satış faaliyeti yürütecek firmaların Ticaret Bakanlığı’ndan “satış yetki belgesi” alması gerekecek. Üç yıl geçerli olacak bu belge için başvurularda, tüketici sağlığı ve güvenliğini önceleyen belgeler de talep edilebilecek.

Sisteme doğrudan satıcı olarak katılmak isteyenlerin 18 yaşını doldurmuş olması şartı getirilirken, isteyen satıcıların herhangi bir cezai yükümlülük altına girmeden sistemden ayrılmalarına da olanak sağlanacak. Katılımın ardından 30 gün içinde ayrılan kişilerin elindeki kullanılmamış ürünler firma tarafından geri alınacak.

Taslakta, cayma hakkının kapsam dışı olduğu durumlar da belirlendi. Kişiye özel üretilen ürünler, ambalajı açılmış hijyen ürünleri ile kurulum ya da montajı yapılmış ürünlerde cayma hakkı kullanılamayacak.

Yeni düzenleme, doğrudan satış şirketlerine tüketiciyi açık ve anlaşılır biçimde bilgilendirme yükümlülüğü de getiriyor. Şirketler; e-posta, SMS, internet ya da posta gibi araçlarla tüketiciyi hakları konusunda bilgilendirmek zorunda olacak.

Ticaret Bakanlığı, bu düzenlemeyle sektörde daha şeffaf, adil ve güvenilir bir yapının oluşmasını hedefliyor.