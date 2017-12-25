Tüketiciler Derneği (TÜDER), banka ve firma kartlarındaki para puanların yılbaşı sonrası silinebileceği uyarısında bulundu. “Puanımız silinecek diye ihtiyaçları olmayan ürünleri almasınlar" diyen TÜDER Başkanı Küçük, bu kartlarda 100 milyon lira para puan birikmiş durumda olduğunu da aktardı.

Milliyet’ten Hanife Baş‘ın haberine göre, Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük, Türkiye’de 62 milyon adet kredi kartı bulunduğunu belirterek, “Bir de kurumsal firmaların müşterilerine verdiği sadakat kartları var. Kredi kartları ve sadakat kartlarında alışverişten sonra puan birikiyor. Bunlara para puan diyoruz. Firmalar ve bankalar, yıl sonunda tüketicilerin kazandığı bu puanların bir kısmını siliyor. Vatandaşları bu konuda uyarmak istiyorum. Tüketiciler puanları kontrol etsinler. Bu mağduriyetin toplam bedeli 100 milyon TL’yi buluyor” dedi.



'İHTİYAÇLARI OLMAYAN ÜRÜNLERİ ALMASINLAR'



Para puanlarını kontrol edenlerin varsa ihtiyaçlarına uygun harcamalarda kullanabileceklerini dile getiren Küçük, şu önerilerde bulundu:



“Puanımız silinecek diye ihtiyaçları olmayan ürünleri almasınlar. Ama kontrol edip silinmeden de kullanmaları gerekiyor. Kartların içinde para var mı diye öğrensinler. Kartı veren banka ya da mağaza ile görüşülerek durum tespiti yapılabilir. Firmalar ve bankaların da tüketicilere puanlarını silinebileceği konusunda kısa mesaj ve e-posta ile uyarıda bulunması lazım. Bazı kurumsal firmalar bunu yapıyor. Bunlar tüketicilerin kazanılmış hakkı. Tüketicinin ekonomik çıkarları gözetilmeli.”



Küçük, bu konunun yasal mevzuatlarla da düzenlenmediğini vurgulayarak, kazanılmış para puanların silinmesi durumunda hakların geri talep edilemediği uyarısında bulundu.