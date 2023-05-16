Tüm EYT'lilerin maaşları ne zaman bağlanacak?

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile 2 milyon 250 bin vatandaşa emeklilik hakkı tanınmış oldu. Katıldığı bir canlı yayında 1 milyon EYT'liye maaş bağladıklarını açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tüm EYT'lilerin maaşlarını alacağı tarihi açıkladı.