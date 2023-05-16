Tüm EYT'lilerin maaşları ne zaman bağlanacak?
EYT maaş ödeme tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklisi prim gün sayısını tamamlayanlar Emeklilikte Yaşa Takılanlar başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirse de herkes henüz maaşını alamadı.
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile 2 milyon 250 bin vatandaşa emeklilik hakkı tanınmış oldu. Katıldığı bir canlı yayında 1 milyon EYT'liye maaş bağladıklarını açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tüm EYT'lilerin maaşlarını alacağı tarihi açıkladı.
TOPLAM BAŞVURU SAYISI 1,7 MİLYONU GEÇTİ
Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde toplam başvuru sayısı 1,7 milyonu geçti. 1 milyon EYT'linin ise maaşları bağlandı.
EYT'LİLERİN MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT maaş ödeme tarihine ilişkin olarak "Bu ay sonuna kadar tüm EYT'lilerin maaşı bağlanacak. Tüm EYT'lilerin birikmiş maaşları bayram ikramiyeleri hesaplara yatacak." ifadelerinin kullandı.
STAJ SİGORTASI EYT'YE DAHİL EDİLECEK Mİ?
Staj sigortasına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin şu sözleri kullandı; Burada bir mağduriyet söz konusu değil. Staj bir eğitimdir. Eğitimin bir parçasıdır. Sadace orada çıraklık eğitimini ayırmak lazım. Onun dışındaki stajyerler mağdur değildir. İş akdiyle bir yere girmemişlerdir. Primini ödeyecek bir işveren yok ortada.