Tüm zamanların en yüksek seviyesinde!

BIST 100 endeksi, haftaya sabah saatlerinde yüzde 1,06 artışla başlamıştı. BIST 100 endeksi, 8.210,55 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 142,25 puan ve yüzde 1,77 değer kazancıyla 8.198,37 puan oldu.

Toplam işlem hacmi 76,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN

Bankacılık endeksi yüzde 4,48 ve holding endeksi yüzde 1,46 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,86 ile spor oldu.

BORSADA YATIRIMCI SAYISI ARTIŞINI SÜRDÜRDÜ

Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısında artış sürerken, geçen hafta yatırımcı sayısı 6,26 milyona çıktı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı artmaya devam ediyor. MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, 1 Eylül ile sona eren haftada pay senedi yatırımcı sayısı 74 bin 27 kişi arttı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 6 milyon 190 bin 696'dan 6 milyon 264 bin 723'e çıktı. Aynı hafta pay senedi değeri ise 9,32 trilyon TL'den 9,8 trilyon TL'ye yükseldi.