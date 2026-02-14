Tuna Kaya'dan kapanış uyarısı: Altında yeni bir rekor getirebilir
Ekonomist Tuna Kaya, 14–28 Şubat arasında altın ve gümüşte sert dalgalanmalar yaşanabileceğini söyledi. Çin’de başlayacak tatil nedeniyle emtia borsalarının kapanacağını hatırlatan Kaya, işlemlerin Londra ve ABD piyasalarına kayacağını belirtti. “Sert düşüşler de görebiliriz” dedi.
ALTIN PİYASASINDA DİKKAT ÇEKEN UYARI
Altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Tuna Kaya, yatırımcıları özellikle Şubat ayının ikinci yarısı için uyardı. Kaya, piyasada yeni bir dalgalanma dönemine girilebileceğini belirtti.
Amerika Birleşik Devletleri’nde açıklanan son enflasyon verilerinin beklentilerin altında geldiğini vurgulayan Kaya, bunun piyasalara olumlu yansıdığını ifade etti.
Kaya, şu ifadeleri kullandı:
“Enflasyonun düşmesi Fed’in faiz indirim sürecini ve miktarını artıracak. Bu da piyasalara yeni para girişi anlamını taşıyor”
ENFLASYON BEKLENTİDEN DÜŞÜK GELDİ: SENARYO NE?
Kaya’ya göre enflasyonun beklentiden düşük gelmesi, faiz indirim sayısının artabileceği ve sürecin hızlanabileceği anlamına geliyor.
“Düşen enflasyon Fed’in faiz indirimini hızlandırır. Dolar endeksini zayıflatır ve düşen faizler ile düşen dolar gelişmekte olan ülkelere likidite akışı sağlar”
Kaya, bu ortamın altın ve gümüş gibi değerli metaller için de destekleyici olduğunu söyledi.
ONS ALTINDA GERİ ÇEKİLME: 5.000’DEN 4.900’E
Kaya, ons altının güçlü istihdam verisi sonrası 5.000 dolar seviyelerinden 4.900 dolara kadar geri çekildiğini belirtti.
Bu geri çekilme sonrası teknik seviyeleri de paylaştı.
ALTINDA TEKNİK SEVİYELER
Tuna Kaya’nın sıraladığı seviyeler şöyle:
5.000 doların üzerinde 5.100–5.150 bandı önemli
4.900 dolar ilk destek
4.800 dolar ikinci destek
4.600 dolar ana destek
Kaya, altın için dikkat çeken bir senaryoyu da şu sözlerle aktardı:
“Altın gelirse tekrar 4.600 dolarlı seviyelerde yeni ekleme yapabiliriz. Yukarıda 5.150’nin aşılması ve buranın üzerindeki haftalık kapanış, altında yeni bir rekor getirebilir”
Kaya, gümüş için şu ifadeleri kullandı:
“Gümüş tekrar 86 dolar seviyesinin üzerine çıkarsa bir önceki tepeyi açtığı için önü açılabilir dedi. Ayrıca orta vadede ise 100 dolar bandının üzerine çıkılması halinde 121 dolar zirvesinin aşılabileceğini ve 150 dolar seviyesinin hedef haline gelebileceğini ekledi.”
14–28 ŞUBAT ARASI AMAN DİKKAT!
Kaya, kritik tarih aralığını özellikle vurguladı.
14 Şubat itibarıyla Çin’de tatilin başlayacağını ve 28 Şubat’ta Fener Festivali ile sona ereceğini hatırlatan Kaya, bu süreçte Çin’deki emtia ve altın borsalarının kapalı olacağını söyledi.
Tuna Kaya’nın uyarısı şöyle:
“Özellikle Londra ve Amerika tarafı altın ve gümüş üzerinde volatil hareketler oluşturabilir. Sert düşüşler de görebiliriz. Bu açıdan kısa dönem altın ve gümüş alanlar ve tutanlar dikkatli olsunlar. Özellikle 14 Şubat ile 28 Şubat tarihinde altın ve gümüş tarafına dikkat ediyoruz”