Tuna Kaya'dan kapanış uyarısı: Altında yeni bir rekor getirebilir

ENFLASYON BEKLENTİDEN DÜŞÜK GELDİ: SENARYO NE?

Kaya’ya göre enflasyonun beklentiden düşük gelmesi, faiz indirim sayısının artabileceği ve sürecin hızlanabileceği anlamına geliyor.

“Düşen enflasyon Fed’in faiz indirimini hızlandırır. Dolar endeksini zayıflatır ve düşen faizler ile düşen dolar gelişmekte olan ülkelere likidite akışı sağlar”

Kaya, bu ortamın altın ve gümüş gibi değerli metaller için de destekleyici olduğunu söyledi.