Tüpraş Adını Kullanarak Vatandaşı Dolandırıyorlar! O Dolandırıcılara Karşı Alınması Gereken Önlemler Neler?

Son zamanlarda Tüpraş adını kullanan dolandırıcılar çok sayıda vatandaşım mağdur olmasına yol açtı. Şirketin adını, logosunu ve kurumsal kimliğini kullanan bu dolandırıcılar, vatandaşların kişisel bilgilerini çalmaya teşebbüs etti. Dolandırıcılık olaylarının artması sonrası şirket açıklama yaptı. Şirket açıklamayı kurumsal internet sitesinden paylaştı.

Tüpraş Vatandaşları Uyardı

Tüpraş, internet sitesinden yaptığı açıklamada vatandaşları e-posta, sosyal medya, telefon ve diğer iletişim araçları vasıtasıyla dolandıran dolandırıcılara karşı dikkatli olunması istendi. Dolandırıcıların şirketin ünvan ve logosunu kullanarak, sponsorlu reklamlarla ve sahte hesaplar kullandığı belirtildi. Dolandırıcıların bu yöntemle kullanıcıların parola, kullanıcı adı, banka ve kredi kartı gibi kişisel bilgilerini çalmaya çalıştıkları aktarıldı. Şirketten yapılan açıklamada, konunun takipçisi oldukları belirtildi.

Dolandırıcılara Karşı Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Tüpraş tarafından yapılan açıklamada vatandaşların nelere dikkat etmesi gerektiği açıklandı. Kurumsal internet sitesinde yer alan uyarılarda dolandırıcıların zararlarından etkilenmemek için vatandaşların bazı konularda dikkatli olunması istendi. Firmanın internet sitesinde yer alan uyarılar şu şekilde:

Resmi internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamalar dışındaki açıklamalara ve duyurulara güvenilmemesi,

Hesap doğrulama bahanesiyle istenen kişisel ya da finansal bilgilerin hiç bir şart altında üçüncü kişilerle paylaşılmaması,

Beklenmedik bir aramanın, mesajın gelmesi hâlinde istenen kişisel bilgi ve ya para talebinden şüphe duyulması durumunda iletişimin hemen kesilmesi ve bir daha iletişim kurulmaması.

Dolandırıcılar kurumun adını ve marka bilinirliğini kullanarak iletişime geçtikleri vatandaşlar üzerinde güven oluşturmak istemektedir. Vatandaşları kolay yoldan para kazanma vaadi, hediye sözü, tehdit etme gibi yaklaşımlarla kandırmaya çalışmaktadır. Bu tür yaklaşımlar görüldüğünde bunlardan uzak durulması,

Tüpraş'tan yapılan açıklamada dolandırıcılara karşı alınması gereken önlemler aktarıldı.