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"TÜPRAŞ" dolum etiketli o ürünlerin piyasaya arzı yasaklandı! Toplatılıyor

Tüpras Güvenlik Sistemleri Yangin Söndürme Oto Yedek Parça Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından dolumu yapılarak piyasaya arz edilen, "TÜPRAŞ" dolum etiketli, Mayıs 2018 dolum tarihli 6 kg. kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazlarının piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılmasına karar verildi

"TÜPRAŞ" dolum etiketli o ürünlerin piyasaya arzı yasaklandı! Toplatılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü tarafından güvensiz ürün toplatma ilanı verildi.

İlan.gov.tr sitesinde yer alan ilana göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü tarafından 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca yapılan denetim sonucunda, ilgili yönetmelikler ve teknik standartlarda belirtilen temel emniyet gereklerini karşılamaması üzerine güvensiz olduğu tespit edilen, Tüpras Güvenlik Sistemleri Yangin Söndürme Oto Yedek Parça Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından dolumu yapılarak piyasaya arz edilen, "TÜPRAŞ" dolum etiketli, Mayıs 2018 dolum tarihli 6 kg. kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazlarının piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılmasına karar verildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #tüpraş #Manisa
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