Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'nin (Tüpraş) 2017'deki net karı 3,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2017'nin ilk 9 ayında 60 dolar/varil seviyesini geçmeyen ham petrol fiyatının Orta Doğu'da artan tansiyon, ABD stoklarındaki azalış trendi, OPEC ve Rusya'nın üretim kesintisi anlaşmasına devam kararı ile yılı 66,5 dolar/varilden kapattığı belirtilerek, 2017 yılı ham petrol fiyat ortalamasının 2016 yılının yüzde 24 üzerinde 54,3 dolar/varil olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Akdeniz rafineri marjının 2017 yılında 5,3 dolar/varil olarak gerçekleştiğine dikkat çekilen açıklamada, Tüpraş marjının ise Akdeniz marj ve hedeflerinin üzerinde 8,1 dolar/varile ulaştığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, 2017 yılının, 2016'daki rekorların geride bırakıldığı bir dönem olduğu vurgulanarak, "Üretim miktarını bir önceki yıla göre 1 milyon ton artıran Tüpraş, 2017 yılında toplam 28,9 milyon ton üretim gerçekleştirdi. Ticaret aktiviteleri ile 25,7 milyon tonu yurt içi, 5,8 milyon tonu yurt dışı olmak üzere toplam 31,5 milyon tonluk satış miktarına ulaşıldı." bilgisi verildi.



2017 satış hasılatı 53,9 milyar lira

Geçen yılın dördüncü çeyrek satış hasılatının, bir önceki yıla göre yüzde 36 artarak 14,6 milyar lira olarak gerçekleştiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ham petrol fiyatının yüzde 24, dolar/TL kurunun ise yüzde 20,8 yükselmesinin etkisi yanında satış miktarındaki yüzde 4 artış ile Tüpraş, 2017 yılında 53,9 milyar lira satış hasılatı elde etti. Volatilitenin yüksek olduğu bir dönemde risklerini doğru politikalarla yöneten Tüpraş, 2017 yılı dördüncü çeyrekte 778 milyon lira faaliyet karı, 754 milyon lira vergi öncesi kar elde etti. Tüm yılda ise 4,9 milyar lira faaliyet karı, 3,8 milyar lira net kara ulaşıldı."

Açıklamada, 2017 yılında 185,4 milyon dolar rafinaj, 117,6 milyon dolar denizcilik yatırımı yapan Tüpraş'ın lojistik yeteneklerini artırmak amacıyla demir yolu taşımacılığı faaliyeti için Körfez Ulaştırma AŞ'yi kurarak, deniz yolu taşımacılığının ardından demir yolu taşımacılığında da önemli bir oyuncu haline geldiği belirtilerek, şirketin, artan küresel rekabet gücüyle operasyonel ve finansal hedeflerini gerçekleştirerek, hissedarları, iş ortakları ve ülke için katma değer oluşturmaya devam edeceği aktarıldı.

Tüpraş'ın 2017 yılına ilişkin operasyonel ve finansal verileri şöyle:

2016 2017 Fark (%) 4.Ç 2016 4.Ç 2017 Fark (%) Operasyonel Toplam Şarj (Bin Ton) 29.601 30.369 2,6 7.767 6.643 -14,5 Toplam Satış (Bin Ton) 30.255 31.493 4,1 7.625 7.316 -4,1 Finansal Satış Hasılatı (Milyon TL) 34.855 53.948 54,8 10.760 14.604 35,7 Faaliyet Karı (Milyon TL) 2.357 4.857 106,1 987 778 -21,2 Vergi Öncesi Kar (Milyon TL) 1.944 4.474 130,1 896 754 -15,8 Net Dönem Karı (Milyon TL) 1.793 3.812 112,6 803 493 -38,6