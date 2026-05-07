Turcas Holding 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

Turcas Holding, 2025 mali yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı 5 Mayıs 2026 Salı günü İstanbul Kalyon Otel’de gerçekleştirdi. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy, CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Batu Aksoy, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Banu Aksoy, Yönetim Kurulu Üyesi Timuçin Tecmen katıldı. Oturumda ayrıca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Lale Ergin ve Dr. Markus Christian SLEVOGT ile birlikte şirket yöneticileri ve hissedarlar da hazır bulundu.

600 MİLYON TL TEMETTÜ DAĞITIMI YAPILACAK

Genel Kurul gündeminde yer alan 2025 yılına ait finansal tablolar ve faaliyet raporları incelenerek onaylandı. Görüşmelerin ardından Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım önerisi kabul edildi. Alınan karar doğrultusunda, şirketin 2025 yılı kârından karşılanmak üzere toplam 600 milyon TL tutarında temettü dağıtımı yapılacak.

Söz konusu meblağ, 13 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla pay sahiplerinin hesaplarına nakden yatırılacak. Toplantıda aynı zamanda yönetim kurulu üyeleri, 2025 yılındaki faaliyetlerinden ötürü ibra edildi.

YÖNETİMDE GÖREV DEĞİŞİMİ

Oturumda yeni döneme ilişkin bağımsız denetim kuruluşu onaylanırken, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi tamamlandı. Mevzuat gereği görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Lale Ergin koltuğunu devretti. Ergin'in yerine bu göreve İdil Özdoğan atandı.

Şirketin akaryakıt perakendesi sektöründeki iştiraki Shell & Turcas'ın faaliyetlerine ilişkin güncel veriler de raporlandı. Türkiye genelinde yaklaşık 1.250 istasyonluk bayi ağına sahip olan iştirak, yüzde 20,8 kanopi altı pazar payı ve istasyon başına düşen satışlardaki liderliğini sürdürüyor. Akaryakıt dışı ürünlerde büyüme kaydeden şirket, toplamda 363 milyar TL ciro büyüklüğüne ulaştı. Ticari faaliyetlerinin yanı sıra şirket; kadın istihdamı, engelsiz yaşam, yol güvenliği ve inovasyon başlıklarında sosyal yatırım programları yürütüyor.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE 4 MİLYAR KİLOVATSAATLİK KATKI

Holdingin elektrik üretimi ayağını temsil eden iştiraki RWE & Turcas'ın performans sonuçları faaliyet raporlarında yer aldı. Denizli Doğal Gaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali'nde 800 MW kurulu güce sahip olan tesis, 2025 yılı boyunca yaklaşık yüzde 60 kapasite kullanım oranıyla çalıştı. Santralde yıl içinde toplam 4 milyar kWh elektrik üretimi gerçekleştirilerek Türkiye’nin enerji talebinin karşılanmasına yönelik girdi sağlandı.

Toplantıda şirketin stratejik hedefleri ve yeniden yapılanma süreci ele alındı. Resmi unvanını Turcas Petrol’den Turcas Holding’e dönüştüren şirket, küresel pazarlara açılmak amacıyla Turcas International Holding A.Ş. ve Turcas USA 1 LLC isimli iki yeni bağlı ortaklık kurdu. Bu yapılanmanın ardından yurt dışındaki ilk yatırım hayata geçirildi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde, Manhattan bölgesinde konumlanan üst segment bir konut projesine ortak olundu.

Turcas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy, Genel Kurul toplantısında şirketin geride kalan faaliyet dönemine ilişkin temel finansal ve stratejik sonuçları paylaştı. 2025 yılının holding açısından küresel yatırım şirketi standartlarına ulaşılan bir dönüşüm yılı olarak kayıtlara geçtiğini belirten Aksoy, uygulanan disiplinli finansal yönetim yaklaşımının sonuçlarını aktardı. Şirket bünyesindeki iştiraklerin gösterdiği güçlü performans sayesinde kuvvetli bir nakit akışı yaratıldığını ifade eden Aksoy, mevcut portföyün uzun vadeli değer yaratma hedefi doğrultusunda geliştirilmeye devam edileceğini bildirdi. Kurulda şirket faaliyetlerinin uluslararası arenaya taşınması süreci de masaya yatırıldı.

Toplantıda söz alan Turcas CEO’su Batu Aksoy ise hissedarlara sağlanan getirilere ve coğrafi çeşitlendirme politikası kapsamında yurt dışında yürütülen operasyonlara odaklandı. İştiraklerin temettü performansını ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni gayrimenkul yatırımlarını detaylandıran Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

“2025 yılında iştiraklerimizden elde ettiğimiz güçlü nakit akışı ve temettü performansı ile pay sahiplerimize değer yaratmayı sürdürdük. Aynı zamanda Turcas International Holding ve Turcas USA 1 LLC aracılığıyla New York, Manhattan’da hayata geçirdiğimiz üst segment lüks konut geliştirme projesiyle, coğrafi çeşitlendirme hedefimiz doğrultusunda önemli bir adım attık. Bu yatırımımız, büyüme vizyonumuzu küresel ölçekte hayata geçirme kararlılığımızın güçlü bir göstergesidir. Sağlam bilanço yapımızı korurken, yeni yatırımlarımızla hissedarlarımız için uzun vadeli değer yaratmaya devam edeceğiz.”