Türkiye’deki faaliyetlerini geçen Aralık ayında durduran, Doğu Avrupa’nın en büyük çevrimiçi turizm portalı Romanya merkezli Paravion, geçtiğimiz günlerde İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde iflas davası açtı.

Bavulcom’u 3 yıl önce satın alan Romanya merkezli çevrimiçi turizm portalı geçen yıl Aralık ayında Bavulcom’un faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.



Milliyet'te yer alan habere göre; sitenin faaliyetlerinin durdurulmasından sonra bu kez Paravion Turizm iflas talebi ile dava açtı.



İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde geçen hafta açılan davada alacaklı tarafların 15 gün içerisinde itirazda bulunma hakları bulunuyor.



2015 yılında 300 bin müşterilik portfolyosuyla birlikte Paravion tarafından Turkcell’den satın alınan Bavulcom platformu, 2016 yılında 23 milyon euro ciro elde etmişti.



ulusal.com.tr