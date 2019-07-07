Turizm için önemli adım

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmasına ilişkin kanun teklifi salı günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Ajans, Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşması amacıyla imkân ve fırsatların dünyada tanıtılması hedefiyle kurulacak. Sayıştay ve Kamu İhale Kanunlarından da muaf olacak.

Meclis yeni haftada Türkiye'nin turizmi için mesai yapacak.



9 Temmuz salı günü Genel Kurul'da Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmasına ilişkin kanun teklifi ele alınacak.



Ajansla, Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşması amacıyla imkân ve fırsatların dünyada tanıtılması planlanıyor. Aynı zamanda turizm potansiyelinin tüm yönleriyle değerlendirilerek ülke ekonominse kazandırılması, turizm yatırımlarının ekonomideki payının artırılması hedefleniyor.



Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, ülke turizminin pazarlanmasına ilişkin strateji geliştirecek ve tanıtım faaliyetlerini yürütecek. Sayıştay ve Kamu İhale Kanunlarından muaf olacak Ajans için sektör temsilcilerinden turizm faaliyetlerinde elde ettiği gelir üzerinden "turizm payı" alınacak. Bu paylar ajansın faaliyetlerinde kullanılacak.



Yeni haftada Genel Kurul'un yanı sıra komisyonlar da mesaide olacak. Salı ve çarşamba günü toplanacak İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nda önce alt komisyonun başkan ve üyeleri belirlenecek. Ardından da kolluk kuvvetlerine verilen insan hakları eğitimi ve insan hakları duyarlığının arttırılmasına ilişkin faaliyetler hakkında emniyet yetkililerinin sunumu olacak.



Çarşamba günü toplanacak ALS, SMA ve Benzeri Hastalıkları Araştırma Komisyonu'nda da sağlık alanında uzman isimler çeşitli sunumlar yapacak.





ulusal.com.tr