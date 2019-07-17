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Turizmcilerden 'bayram tatili' talebi

Ramazan Bayramı'ndaki 9 günlük tatil iç pazarda hareketliliği arttırdı. Sektör Kurban Bayramı tatilinin de 9 güne uzatılmasını bekliyor. Turizmciler, iç turizmi hareketlendirecek uzun bayram tatillerinin sene başında ilan edilmesini istiyor.

Turizmcilerden 'bayram tatili' talebi

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde turizmcilerden 'tatil' talebi geldi.

Ramazan Bayramı'nda iç pazarda yaşanan hareketlilik, Kurban Bayramı için de beklentiyi arttırdı. Turizm sektörü, bayram tatilinin 9 güne uzatılmasını bekliyor.

Ramazan tatilinde, turizm tesislerinin büyük bir bölümünde yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı. Yalnızca turizmin başkentindeki tesislerde 400 bin kişi konakladı. Turizmciler, aynı hareketliliğin Kurban Bayramı'nda da yaşanabileceği görüşünde.

Turizmin can simidi iç pazar her yıl önemli ölçüde gelişiyor. Daha da canlanmasında tatiller ciddi katkı sağlıyor. Turizmciler yurttaşların olanaklardan doğru yararlanabilmesi için tatillerin yılın başında açıklanmasını istiyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, gelecek yıldan itibaren bu taleplerin dikkate alınmasını istedi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #ramazan bayramı
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