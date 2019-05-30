Bu bayram iç turizme şeker gibi gelecek. Dış turizmde tarihi rekor beklentisine, 1 Haziran'dan itibaren bir de bayram hareketliliği eklenecek. Turizmciler ve tatilciler 9 günlük kesintisiz tatile hazır.

Yılın ilk dört ayında rekor seviyeye ulaşan yabancı turist sayısına, bayram tatilcileri de eklendi. Sektörü bereketli günler bekliyor.



Türkiye'nin dört bir yanında 9 günlük bayram tatili boyunca hedef; tesislerde tam doluluk.



Turizmciler erken rezervasyonun getirilerine dikkat çekiyor.



Sektörün beklentisi, iç turizmi hareketlendirecek olan uzun bayram tatillerinin sene başında ilan edilmesi.



TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, bayramlarını yurdun çeşitli turizm bölgelerinde geçirmeye hazırlanan yurttaşlara uyarılarda bulundu.



Bir uyarıda tatil bölgelerine yolculuk edecek olan araç sürücülerine...







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