Turizmciler 2019 yılından oldukça umutlu. İlk çeyrekteki rakamlar yeni rekorların habercisi… Öyle ki Antalya, yeni sezonda özlenen tabloya ulaşacak

Bacasız sanayi de sezona hızlı girildi. Yılın ilk çeyreğinde ülke genelinde 5,5 milyon, turizmin başkentinde ise 1,5 milyonun üzerinde turist ağırlandı.



Bu gelişmeler bereketli bir turizm sezonun habercisi oldu. Sayının gelire yansımasında da beklenti yükseldi.



2019 yılında 50 milyonun üzerinde misafirin ağırlanması bekleniyor. Bu sayının gelirle doğru orantılı olabilmesi için sektörün önerileri var.



En önemli kaynak Pazar Rusya için bu yıl daha da özel...



2019’un Türk Rus Kültür Turizm yılı olarak ilan edilmesi bu rakamların oluşmasına katkı sağlayacak. TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, konuyu Ulusal Kanal’a değerlendirdi.



TÜROFED Başkanı, iki ülke arasındaki karşılıklı ziyaretlerin arttırılması için atılması gereken adımlara dikkat çekti.



ulusal.com.tr

